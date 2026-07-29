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Kaynak: İHA

Kontrolden çıkan bir otomobilin ters dönmesiyle sonuçlanan trafik kazası korku dolu anlara neden oldu. Hurdaya dönen araçtan çıkan sürücünün kazayı yara almadan atlatması ise şaşkınlık yarattı.

Kaza, akşam saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'nda meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 48 VC 492 plakalı otomobil kontrolden çıkarak ters döndü.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ters dönen otomobilde bulunan sürücü, çevredekilerin yardımıyla kendi imkanlarıyla araçtan çıkmayı başardı.

İtfaiye ekipleri araçta güvenlik kontrollerini gerçekleştirirken, kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan yol, otomobilin kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.