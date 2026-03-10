Feci kaza Konya’nın Seydişehir ilçesinde İncesu Köprüsü alt geçidinde meydana geldi. M.N. idaresindeki otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.

Kazada araç sürücü ile araçta yolcu bulunan K.E.E., F.Y.K. ve E.N.Ç. yaralandı. Yaralılar ihbarla kaza yerine gelen ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan ikisi Seydişehir Devlet Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından Konya’ya sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

