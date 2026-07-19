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Kaynak: İHA

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, kontrolden çıkan otomobilin şarampole devrilip takla atması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, Siverek-Viranşehir kara yolunun 20'nci kilometresinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kontrolden çıkarak yol kenarındaki şarampole savruldu. Takla atan araç hurdaya dönerken, içindeki 2 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ile 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

KAZAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Jandarma ekipleri, kazanın kesin nedeninin belirlenmesi için inceleme başlattı.