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Kaynak: Haber Merkezi



Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik'in Bozüyük ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre kaza, Bozüyük ilçesine bağlı Muratdere Köyü mevkiinde meydana geldi. Ankara istikametinden Bursa yönüne seyir halinde olan A.K. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü A.K. ile araçta yolcu olarak bulunan M.K., olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Bozüyük Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı ve sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.