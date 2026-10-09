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Kaynak: İHA

Kaza Yozgat-Ankara karayolu Saray köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Z.H. idaresindeki 55 ZC 513 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine refüje çarparak devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, jandarma, sağlık ve karayolları ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü Z.H. ile otomobilde bulunan A.H. ve H.T. Yozgat Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.

Yaralılardan sürücü Z.H.' nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.