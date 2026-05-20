Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, kontrolden çıkan bir otomobil yol kenarında park halinde bulunan tıra çarptı. Kazada otomobilde bulunan 2 kişi yaralanırken, tır sürücüsü de rahatsızlandı.

Kaza, Sinop-Kastamonu kara yolu üzerindeki Alatarla köyü ışıklarında yaşandı. İddiaya göre H.Ö., 41 AKV 753 plakalı Mercedes marka tırını yol kenarına park ettiği sırada, F.E. yönetimindeki 37 AAN 424 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araç refüjde durabildi.

TIR SÜRÜCÜSÜ FENALAŞTI

Kazada, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi gören torununu ziyarete gittiği öğrenilen sürücü F.E. ile araçta bulunan torunu E.E. yaralandı. Kalp rahatsızlığı bulunduğu belirtilen tır sürücüsü H.Ö. ise olay yerinde fenalaştı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Taşköprü Devlet Hastanesi ile Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.