Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kontrolden çıkan bir otomobil, büyük bir tehlikeye yol açtı.

Kaza, Kamil Kara Bulvarı üzerinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen otomobil, seyir halindeyken direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu kontrolden çıktı.

Savrulan araç ilk olarak yol kenarında bulunan elektrik direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle yön değiştiren otomobil, galeri önünde park halinde bulunan başka bir araca çarptıktan sonra yol kenarındaki marketin dış kısmında yer alan manav tezgahına girerek durabildi.

Kazada can kaybı ya da yaralanma yaşanmaması büyük bir faciayı önlerken, araçlarda ve marketin manav bölümünde maddi hasar meydana geldi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.