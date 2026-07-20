Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: İHA

Uşak'ta kontrolden çıkan bir otomobilin kaldırıma dalması sonucu 4 kişi yaralandı.

Kaza, merkeze bağlı Kurtuluş Mahallesi Hakkı Yağcı Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İ.A. yönetimindeki 64 ACR 030 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen nedenle önce yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı.

Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil, kaldırımda bulunan Ş.C.E. (19), B.D. (33) ve M.D.D.'ye (20) çarptı. Araç, daha sonra iki iş yerinin önüne çıkarılan eşyalara çarparak durabildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, otomobilde yolcu olarak bulunan Z.A. (18) ile yaralanan üç yayayı ilk müdahalenin ardından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, sürücü İ.A. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Polis ekipleri kazanın nedenine ilişkin inceleme başlattı.