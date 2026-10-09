Kaynak: İHA

Edinilen bilgilere göre, Kars’ın Sarıkamış ilçesinde seyir halinde olan otomobilin sürücüsü, henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç, yol kenarında bulunan iş yerine girdi.

Kazada şans eseri yaralanan olmazken, otomobilde ve iş yerinde maddi hasar oluştu. Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.