Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: İHA

Burdur’un Bucak ilçesine bağlı Ürkütlü ile Yüreğil köylerini birbirine bağlayan yolda, sabah saatlerinde meydana gelen olayda, O.Ö. (22) idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak elektrik direğine çarptı.

GENÇ SÜRÜCÜ YARALANDI!

Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

TEDAVİ ALTINA ALINDI!

İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan O.Ö., ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlattı.