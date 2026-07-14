Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kontrolden çıkarak devrilen otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.
Kaza, Yüksekova-Van kara yolunda Yeni Köprü mevkisinde yaşandı. Kimliği ve plakası henüz belirlenemeyen otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi.
Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık, Yüksekova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve polis ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarıldı.
Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından 3 yaralı ambulanslarla Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.