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Kaynak: İHA

Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kontrolden çıkan otomobil dereye uçtu. Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza, D-400 kara yolunun Çakış Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 07 CMJ 677 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak yol kenarındaki dereye savruldu.

SÜRÜCÜ KENDİ İMKANLARIYLA ARAÇTAN ÇIKTI

Kazanın ardından sürücü, araçtan kendi imkanlarıyla çıkmayı başardı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı sürücü, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.