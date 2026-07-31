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Kaynak: AA / İHA

Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen trafik kazası yürekleri ağza getirdi. Sorgun Mahallesi Titreyengöl Caddesi'nde seyir halindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak önce kamyona çarptı, ardından savrulup yol kenarındaki sitenin bahçe duvarına çarparak durabildi.

Kazanın şiddeti çevrede büyük paniğe neden olurken, olay güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

ÖNCE KAMYONA ÇARPTI, ARDINDAN DUVARA SAVRULDU

Edinilen bilgilere göre, Titreyengöl istikametinden Sorgun Bulvarı yönüne ilerleyen Esra C. yönetimindeki otomobil, henüz belirlenemeyen nedenle kontrolden çıktı. Araç, aynı yönde seyreden Eşref Y. idaresindeki kamyonun ön tamponuna çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yoldan çıkan otomobil, yol kenarında bulunan sitenin bahçe duvarına çarparak durabildi.

GÜVENLİK KAMERASI HER ANI KAYDETTİ

Kaza anı çevrede bulunan güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde otomobilin kamyona çarptıktan sonra savrularak duvara çarpması dikkat çekti.

1'İ ÇOCUK 4 KİŞİ YARALANDI

Kazada otomobil sürücüsü Esra C. ile araçta bulunan İlayda M., Fatma N. M. ve 13 yaşındaki D. A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulanslarla hastaneye sevk etti.

Yaralıların tedavilerinin sürdüğü öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.