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Kaynak: İHA

Bursa'nın İnegöl ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen motosiklet kazasında bir kişi ağır yaralandı. Kontrolden çıkan motosikletin önce yön levhasına, ardından kaldırıma çarpmasıyla sürücü savruldu.

Kaza, saat 02.00 sıralarında Bursa-Ankara kara yolunun İnegöl girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İnegöl'den Bursa yönüne ilerleyen Fatih K. (34) yönetimindeki 16 KIV 15 plakalı motosiklet, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıktı.

LEVHAYA VE KALDIRIMA ÇARPTI

Savrulan motosiklet yol kenarındaki yön levhasına çarptıktan sonra kaldırıma vurup durabildi. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

DURUMU AĞIR

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan ağır yaralı sürücü, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Fatih K.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis ekipleri kazanın nedenine ilişkin inceleme başlattı.