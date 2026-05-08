Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir polis memuru yaralandı. Kaza, saat 15.00 sıralarında Bursa-Ankara kara yolunun Kınık Mahallesi mevkisinde yaşandı.

İnegöl’den Bozüyük istikametine seyir halinde olan Ömer K. yönetimindeki 34 YL 9615 plakalı motosiklet, sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucu devrildi. Yola savrulan sürücü yaralanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Ömer K., ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı polis memurunun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Ömer K.’nin İstanbul’daki Maltepe Emniyet Müdürlüğü’nde görev yaptığı öğrenilirken, kazayla ilgili jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.