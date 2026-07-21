Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ
Bilecik merkeze bağlı Çakırpınar Köyü yakınlarında meydana gelen trafik kazasında kontrolden çıkan kamyonet yol kenarındaki tarlaya savruldu. Kazada sürücü hafif yaralandı.
Kaza, Bilecik merkezden Çakırpınar Köyü istikametine seyir halinde olan kamyonetin sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana geldi. Kontrolden çıkan araç yoldan çıkarak yol kenarındaki tarlaya savruldu.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada hafif yaralanan sürücü, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından tedbir amaçlı sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Kamyonette maddi hasar meydana gelirken, kazayla ilgili jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.