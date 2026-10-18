Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde kontrolden çıkan kamyonetin markete girmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
KAMYONET MARKETE GİRDİ
Kaza, Camikebir Mahallesi'nde meydana geldi. Ü.C. yönetimindeki 34 GLV 473 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine M.K.'ye ait markete girdi.
Kazada kamyonet sürücüsü ile market sahibi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıları ambulanslarla Koyulhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.