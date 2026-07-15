Mersin'in Bozyazı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kontrolden çıkan kamyonetin devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.
Kaza, Alparslan Türkeş Bulvarı'nda, Bozyazı Limanı mevkisinde meydana geldi. Anamur yönünden Bozyazı istikametine seyreden P.G. yönetimindeki 33 ABL 908 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Karşı şeride savrulan araç, yol kenarında devrilerek durabildi.
Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araç içerisinde sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı sürücü, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri kazanın nedenine ilişkin inceleme başlattı.