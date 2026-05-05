Feci kaza, Yakıntaş Mahallesi Kazandere mevkisinde yaşandı.

BARİYERLERE ÇARPAN ARAÇ PARÇALANDI

22 yaşındaki Tuncay Genç yönetimindeki kamyonet, seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç, yol kenarındaki bariyerlere büyük bir şiddetle çarptı. Çarpmanın şiddetiyle kamyonetin ikiye bölündüğü görülürken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan ve durumu ağır olan genç sürücü, ambulansla ivedilikle Bafra Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede doktorların yoğun çabasına rağmen 22 yaşındaki Genç, hayat mücadelesini kaybetti.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Kaza sonrası hurdaya dönen araç çekici yardımıyla yoldan kaldırılırken, emniyet güçleri yol güvenliğini sağladı. Kazanın kesin çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor.