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Kaynak: İHA

Karabük'te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonetin bariyerlere çarparak devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 20.45 sıralarında Karabük-Bartın kara yolunun Aşağı Danaköy köyü mevkisinde yaşandı. Bartın yönünde seyreden U.Ç. yönetimindeki 48 BAB 309 plakalı kamyonet, sürücüsünün kontrolü kaybetmesi üzerine refüjdeki su kanalına girdi. Bariyerlere sürtünen araç, savrularak yolun sol şeridine devrildi.

SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü U.Ç., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

ALKOLLÜ OLMADIĞI BELİRLENDİ

Ekiplerce yapılan kontrollerde sürücünün kullandığı araç için gerekli sürücü belgesine sahip olduğu ve alkollü olmadığı tespit edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.