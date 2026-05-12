Kaza, Göreme beldesi ile Ortahisar beldesi arasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 19 EY 033 plakalı kamyon sürücüsü A.Ş. seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Patates yüklü kamyon daha sonra kontrolden çıkarak karşı şeride geçerek yol kenarına devrildi. Kasa sonrası araç içinde sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Kazada yaralanan sürücü ve kamyonda yolcu olarak bulunan bir kişi kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Nevşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.