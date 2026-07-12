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Kaynak: İHA

Gaziantep’in Nizip ilçesine bağlı kırsal Alahacı Mahallesi’nde meydana gelen kazada, hareket halinde olan bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda yoldan çıkarak takla attı. Daha sonra ise tarlaya savruldu.

3 KİŞİ YARALANDI!

Meydana gelen kazada, otomobil sürücüsü ile araçta bulunan 2 yolcu yaralandı. Çevrede bulunan vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yaptığı ihbar sonucunda, olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI!

Olay yerine intikal eden sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.