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Kaynak: İHA

Alınan bilgilere göre, Oktay B. yönetimindeki 41 BBM 148 plakalı motosiklet ile Hamza G. idaresindeki 41 GN 612 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen nedenle çarpıştı. Şiddetli çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil takla atarak ters şekilde durabildi.

Kazayı fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle bölgede trafik akışı bir süre kontrollü sağlanırken, ekipler çevrede güvenlik tedbirleri aldı. Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Oktay B. ile otomobil sürücüsü Hamza G. ve araçta bulunan 2 kişi yaralandı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere götürüldü.

Polis ekipleri kazanın yaşandığı noktada incelemelerde bulunurken, ters dönen otomobil çekici yardımıyla kaldırıldı. Araçların yoldan çekilmesi ve temizlik çalışmalarının tamamlanmasının ardından trafik normal seyrine döndü.

Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.