Kaynak: İHA

Kaza, Nizip ilçesi 35. Cadde üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil, seyir halindeyken kontrolden çıktı. Kontrolü kaybolan otomobil, refüjdeki elektrik direğine çarptıktan sonra karşı şeride geçerek durabildi. Kazada otomobilde bulunan 2 kişiden sürücüsü hafif yaralandı. Yaralı sürücü, olay yerine gelen sağlık ekiplerince ayakta müdahale edildi. Kaza yapan aracın önceki gece bir düğünde gelin arabası olarak kullanıldığı için süslendiği öğrenildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.