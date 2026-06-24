Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ
Bilecik’in Osmaneli ilçesinde kontrolden çıkan araç ağaca saplandı. Meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.
Kazanın Bilecik’in Osmaneli ilçesine bağlı Bereket Köyü’nde meydana geldiği öğrenilirken, M.K.M. idaresindeki 54 L* 71* plakalı araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sol tarafında bulunan bahçeye girdi. Kontrolden çıkan araç bahçede bulunan ağaca çarparak durabildi.
Kazada araçta yolcu olarak bulunan O.A. yaralandı. Yaralı ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından İznik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.