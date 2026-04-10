Kaza, saat 11.00 sıralarında Malatya-Kayseri karayolu Akçadağ Kürecik mevkiinde oldu. Edinilen bilgilere göre, S.A. idaresindeki 44 AGP 336 plakalı hafif ticari araç seyir halindeyken sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kazada ters dönen araçta yolcu olarak bulunan A.K. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ile sağlık ekipleri sevk edilirken yaralı hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.