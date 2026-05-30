Antalya'nın Serik ilçesinde ilginç bir kurtarma operasyonu yaşandı. Devam eden inşaat çalışmalarını kontrol etmek amacıyla üst kata çıkan bir inşaat ustası, merdivenin devrilmesi sonucu aşağı inemeyince mahsur kaldı.

Olay, Akçaalan Mahallesi’nde bulunan bir inşaatta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaat ustası Mahmut Yaman, çalışmaları incelemek için binanın üst katına çıktı. Ancak Yaman’ın yukarı çıkmasının ardından katlar arasındaki geçişi sağlayan merdiven devrilerek zemine düştü.

Cep telefonu yanında bulunmayan Yaman, bir süre kendi imkanlarıyla yardım çağırmaya çalıştı. Daha sonra çevrede bulunan çocuklarına seslenerek durumu fark etmelerini sağladı.

ÇOCUKLARI HABER VERDİ

Babalarının mahsur kaldığını öğrenen çocuklar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi'ne bağlı Serik ekipleri bölgeye sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, merdivenli araçla üst kata erişim sağlayarak mahsur kalan ustayı güvenli şekilde aşağı indirdi. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Mahmut Yaman, kendisini kurtaran ekiplere teşekkür etti.

Yaşadığı anları anlatan Yaman, inşaatı kontrol etmek için yukarı çıktığını, merdivenin devrilmesi üzerine mahsur kaldığını belirterek, çocuklarının yardımıyla itfaiyeye ulaşıldığını ve ekiplerin kısa sürede gelerek kendisini kurtardığını söyledi.