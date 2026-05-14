Yangın, Kurtderesi Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir inşaat şirketine ait şantiye alanında meydana geldi. İşçilerin konakladığı konteyner yatakhanede gece saatlerinde alevler yükselmeye başladı. Konteyner yapının hızla tutuşmasıyla büyüyen yangın, yatakhanenin hemen önünde park edilmiş olan araçlara sirayet etti.

İhbar üzerine olay yerine ivedilikle sevk edilen Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Ancak alevlerin sıcağına dayanamayan 8 araç, tanınmaz hale geldi. Yangın sonrası çekilen görüntülerde, araçların adeta birer hurda yığınına dönüştüğü görüldü.

Yangının dehşetini anlatan görgü tanıklarından Bünyamin Kızıldağ, yaşadıkları korku dolu anları şu sözlerle dile getirdi:

"Gece saat 04.00 sıralarında sese uyandık. Baktık her yer yanıyor. Yangında araçlarımız yandı ve hiçbiri kullanılamaz halde. Allah'tan şükür can kaybımız yok, tek tesellimiz o"