Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde kan donduran bir aile cinayeti yaşandı.

Kırıkhan ilçesi Karataş Mahallesi’nde bulunan konteyner kentte yaşayan 40 yaşındaki Cemile Yıldırım ve ailesine, konteynerde oldukları esnada silahlı saldırı gerçekleşti.

Öldürülen Cemile Yıldırım

ANNE HAYATINI KAYBETTİ, EŞİ VE KIZI AĞIR YARALI

M.D. isimli şahıs tarafından bilinmeyen bir nedenle Yıldırım ailesine düzenlenen silahlı saldırıda; anne Cemile Yıldırım yaşamını yitirirken, 45 yaşındaki baba Hüseyin Yıldırım ve kızı Melike Yıldırım ise ağır yaralandı. Olayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine polis ve ambulans ekibi sevk edildi.

Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ağır yaralılar hastaneye sevk edildi. Baba ve kız evladının tedavileri hastanede devam ederken anne Cemile’nin cansız bedeni morga götürüldü.

Polis ekiplerinin, silahlı saldırı düzenlendikten sonra kaçan şüpheli M.D. isimli şahsı yakalamak için başlattığı çalışmaları sürdürüyor.