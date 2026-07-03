Türkiye'de göz sağlığı ve optik ürünlerin tedarik süreçlerinde tarihi bir mevzuat değişikliğine gidildi. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan yönetmelik düzenlemesiyle, daha önce sadece fiziki optik mağazalarında satılmasına izin verilen kontakt lenslerin internet ortamından sipariş edilmesinin önü açıldı. Halk sağlığının korunması amacıyla sıkı denetim mekanizmalarıyla donatılan bu yeni uygulama, e-ticaret ve sağlık sektöründe yeni bir dönemi başlatıyor.

YALNIZCA ONAYLI SİTELERDEN VE REÇETEYLE SATILACAK

Yürürlüğe giren kritik karara göre, internet üzerinden kontakt lens satışı serbest bırakılmış olsa da bu işlem tamamen kontrol altında tutulacak. Tüketiciler, her internet sitesinden serbestçe lens satın alamayacak. Satış faaliyetleri sadece, halihazırda fiziki olarak faaliyet gösteren ve Türkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumu (TİTCK) tarafından resmi internet tabanlı satış yetkisi verilen optisyenlik müesseselerine ait web siteleri üzerinden yürütülebilecek. Bununla birlikte, mağazalarda olduğu gibi internet siparişlerinde de geçerli bir doktor reçetesinin sisteme ibraz edilmesi zorunlu olacak.

DENETİM YETKİSİ İL MÜDÜRLÜKLERİNE DEVREDİLEBİLECEK

Sistemin işleyişini, güvenliğini ve mevzuata uygunluğunu denetlemek adına idari kolaylıklar da yönetmeliğe dahil edildi. Düzenleme kapsamında TİTCK, internet sitesi kullanım ve satış izni verme yetkisini, gerekli görülen durumlarda ve iş yükü yönetimi doğrultusunda ilgili il sağlık müdürlüklerine devredilebilecek. Bu sayede yerel denetimlerin daha sıkı yapılması ve usulsüz satışların hızla engellenmesi hedefleniyor.

3 TEMMUZ İTİBARIYLA YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Optik sektöründe dengeleri değiştirecek ve kullanıcıların ürüne erişimini kolaylaştıracak olan bu stratejik yönetmelik değişikliği, 3 Temmuz 2026 tarihi itibarıyla resmen yürürlüğe girdi. Yetkililer, vatandaşların mağduriyet yaşamamaları ve göz sağlıklarını riske atmamaları için sadece TİTCK amblemli ve onaylı logoya sahip yasal internet sitelerinden alışveriş yapmaları gerektiği konusunda uyarılarda bulunuyor.