Yeniçağ Gazetesi
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Kontak anahtarını çevirce dehşeti yaşadı

Edirne’nin Keşan ilçesinde tatil yapan bir sürücünün çalıştırmak istediği otomobil, elektrik kontağından çıkan yangın sonucu alev alev yandı. Araç kısa sürede demir yığınına dönerek kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: DHA
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Kontak anahtarını çevirce dehşeti yaşadı - Resim: 1

Edirne’nin Keşan ilçesinde çalıştırıldığı sırada motor kısmından alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi.

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Kontak anahtarını çevirce dehşeti yaşadı - Resim: 2

Keşan ilçesine bağlı Mecidiye köyü sahilinde tatil yapan N.K. (48), sabah saatlerinde park halindeki 18 AG 337 plakalı otomobili çalıştırdı.

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Kontak anahtarını çevirce dehşeti yaşadı - Resim: 3

Bu sırada elektrik kontağı yaptığı iddia edilen otomobil, motor kısmından alev alarak yanmaya başladı. Alevler kısa sürede tüm otomobili sararken, ihbar üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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Kontak anahtarını çevirce dehşeti yaşadı - Resim: 4

Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Demir yığınına dönen otomobil, kullanılamaz hale geldi.

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Kontak anahtarını çevirce dehşeti yaşadı - Resim: 5
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