İsrail’in İstanbul Konsolosluğu’na yönelik saldırının iki numarası Onur Çelik, binaya girmek için polislere ateş ede ede ilerlerken, vurularak yakalanmıştı. Çelik'in ifadesini köşesine taşıyan gazeteci İsmail Saymaz, çatışma anlarına dair çarpıcı anları aktardı. Saymaz, "Çelik, düştüğü yerde, 'Kafir polisler, kafama sıkın' diye bağırarak, kendisi öldürtmek, sözde ‘şehit’ olmak istedi. 'Kafir” diye hakaret ettiği polisler yaralı saldırganı hastaneye kaldırdılar." ifadelerini kullandı.

Saymaz, Çelik ifadesindeki ilgili bölümü şu şekilde aktardı:

Çelik, çatışan iki saldırgana “Önden ben gideceğim, arkamdan siz gelin” dedi.

Çelik, şöyle devam ediyor:

“Uzun namlulu tüfeği aldıktan sonra direkt servis otobüslerinin bulunduğu yerdeki şahıslara ‘Allahuekber’ diyerek ateş ettim. Servis aralarında üniformalı polisler vardı. Polislere doğru beş-altı el ateş ettim. Vurulan polis olup olmadığını bilmiyorum. Arkamdan gelen İmrak ve Sarban’ın da Allahuekber diye tekbir getirdiğini duydum. Yolun solundaki konsolosluğa ateş ederek koşmaya başladım. Dört-beş kere tüfekle ateş ettim. Kimseyi vurup vurmadığım hakkında bilgim yok.”

Çelik, polislerce vurularak, yere düşürüldü.

Polisler yaralı saldırganı öldürmediler.

Çelik ise “Kafir polisler kafama sıkın” diye bağırdı.

Saldırgan anlatıyor:

“Yaralıyken bana yardıma gelen polislere ‘Kafir polis’ diyerek, kendimi öldürtmek istedim. Kafama sıkmalarını istedim, sıkmadılar. Beni hastaneye getirdiler.”