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Sony'nin fiziksel disk üretimine son verme kararına tepki gösteren PlayStation kullanıcıları, 23-30 Ağustos tarihleri arasında dev bir boykota hazırlanıyor. Yedi gün boyunca konsollarını açmayacak olan oyuncular, "Don't Kill the Disc" kampanyasıyla dijital zorlamaya ve yükselen fiyatlara karşı seslerini duyurmayı hedefliyor.

Japon teknoloji devi Sony'nin radikal kararları, PlayStation hayran kitlesinde büyük bir kırılmaya yol açtı. Şirketin kutulu oyun üretmeyi bırakma planı, kapatılan prestijli stüdyolar ve peş peşe gelen zamlar bardağı taşıran son damla oldu. Dünyanın dört bir yanındaki oyuncular, "PSBlackout" etiketi altında birleşerek şirketi en hassas noktasından, yani aktif kullanıcı sayılarından vurmayı amaçlıyor.

1 HAFTALIK "PSBLACKOUT" ÇAĞRISI

Sosyal ağlarda hızla yayılan protesto çağrısına göre oyuncular, 23-30 Ağustos tarihleri arasında konsollarını tamamen kapatacak. Organizatörler; yedi gün boyunca hiçbir oyuncunun PlayStation konsoluna giriş yapmamasını, hiçbir oyun oynanmamasını ve PlayStation Store üzerinden herhangi bir alışveriş gerçekleştirilmemesini talep ediyor. Eylemin temel amacı, Sony Interactive Entertainment (SIE) yönetimine tüketicilerin gücünü ve kararlılığını göstermek.

CHANGE.ORG KAMPANYASINDA BİNLERCE İMZA

Sony’nin stüdyo kapatma hamleleri ve PSN hizmetlerine yaptığı zamlara tepki olarak Change.org üzerinden başlatılan "Don't Kill the Disc" (Diski Öldürmeyin) imza kampanyası, kısa sürede 345 binden fazla doğrulanmış imzaya ulaştı. Oyuncular, Sony'nin tamamıyla dijitalleşme stratejisinin sadece finansal kaygılar taşıdığını ve marka kimliğini oluşturan fiziksel oyun koleksiyonculuğu kültürüne darbe vurduğunu ifade ediyor.

"SONSUZA DEK SAKLAYIN" SÖZÜ UNUTULMADI

Kampanyada, Sony’nin E3 2013 fuarında rakiplerini tiye aldığı ve oyunların serbestçe takas edilip satılabileceğini vurguladığı "sonsuza dek saklayın" sloganlı unutulmaz reklam filmi hatırlatılıyor. Günümüzde ise dijital içerik satın almanın yalnızca geçici bir erişim lisansı anlamına geldiği ve Sony’nin bu lisansı tek taraflı iptal etme yetkisi bulunduğu vurgulanıyor. Fiziksel diske sahip oyuncular ise sunucular kapansa dahi oyun dosyalarını koruyarak çevrimdışı oynama hakkını elinde tutmak istiyor.