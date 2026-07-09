Oyun sektöründe uzun süredir konuşulan dijitalleşme süreci, Sony’nin resmi adımıyla geri dönülemez bir noktaya ulaştı. Giderek düşen kutulu oyun satışları, küresel lojistik maliyetleri ve üretim yükü nedeniyle Japon teknoloji devi, fiziksel medya basımına nokta koymaya hazırlanıyor. Nitekim şirketin Avusturya'daki dev Thalgau disk üretim tesisi de şimdiden yeni nesil Micro Optics teknolojisi üretimi için dönüşüm sürecine sokuldu.

Ancak bu radikal karar, "Elimizdeki tüm oyun diskleri çöp mü olacak?" ya da "Eski oyunları bir daha kutulu bulamayacak mıyız?" sorularını beraberinde getirince, Sony yayıncı ve geliştiricilere gönderdiği resmi bilgilendirmeyle duruma açıklık getirdi.

TEK İSTİSNA: OCAK 2028 ÖNCESİ ÇIKAN YAPIMLAR

Sony'nin paylaştığı detaylara göre, alınan karar geçmişi kapsamayacak. Tamamen sonlandırma yerine esnek bir geçiş süreci planlayan şirketin tanıdığı istisnalar şunlar:

Eski ve Mevcut Oyunlar Etkilenmeyecek: Ocak 2028 tarihinden önce piyasaya sürülmüş ya da hali hazırda satışta olan tüm PlayStation oyunları için disk üretimi ve tedariki devam edecek. Geliştiriciler ve yayıncılar bu yapımlar için Sony'den yeni disk siparişi vermeyi sürdürebilecek.

İkinci El ve Mevcut Diskler Çalışacak: Oyuncuların ellerinde bulundurduğu fiziksel diskler konsollarda sorunsuz şekilde çalışmaya devam edecek; ikinci el piyasasında bu disklerin alım satımına yasal bir engel getirilmeyecek.

2028 Sonrası Tamamen Dijital Dönem: Kesin ve net olan kural, Ocak 2028'den sonra piyasaya çıkacak olan hiçbir yeni oyunun fiziksel diskinin basılmayacak olması.

MAĞAZA RAFLARINDA "İÇİ BOŞ" KUTULAR DÖNEMİ

Bu karar perakende zincirlerinin ve teknoloji mağazalarının kapısına hemen kilit vurulacağı anlamına gelmiyor. Sony, mağazalardaki fiziksel varlığını korumak adına PC (bilgisayar) sektöründe yıllardır uygulanan yönteme geçiş yapacak. 2028 sonrasında da mağaza raflarında oyun kutuları görmeye devam edebileceğiz; ancak bu kutuların içerisinden parlak bir disk yerine, doğrudan PlayStation Store'da aktif edilebilecek dijital indirme kodları çıkacak.

DİJİTAL TEKEL TARTIŞMALARI VE OYUNCULARIN TEPKİSİ

Sony'nin bu hamlesi, oyuncular ve tüketici hakları savunucuları arasında ciddi bir öfke dalgası yaratmış durumda. Reddit gibi platformlarda Sony boykot kampanyaları başlatılırken, Avrupa'da (özellikle Hollanda'da) şirkete karşı dijital pazarda tekel oluşturduğu gerekçesiyle 400 milyon euroluk dev antitröst davaları açılmaya başlandı.

Oyuncular, fiziksel disklere erişimin tamamen kesilmesiyle birlikte oyun fiyatlarının tamamen Sony'nin insafına kalacağından ve dijital mülkiyet haklarının tamamen ortadan kalkacağından endişe ediyor. Microsoft ve Nintendo gibi rakiplerin bu süreçte nasıl bir strateji izleyeceği ise konsol savaşlarının yeni yönünü belirleyecek.