Gece saatlerinde konaklayacağı otele ulaşmak için taksiye binen Auger, normal şartlarda birkaç yüz lirayı geçmemesi gereken mesafe için sürücünün talep ettiği 50 euroyu kabul etmek zorunda kaldı. Yabancı bir ülkede alternatif ulaşım seçeneği bulmakta zorlanan yayıncı, güvenli şekilde oteline ulaşabilmek için bu ücreti ödemeyi tercih etti.

Ancak yaşananlar bununla da sınırlı kalmadı. Ödemeyi kredi kartıyla gerçekleştirmek isteyen Auger, işlemin ardından hesabından beklediğinden çok daha yüksek bir tutarın çekildiğini fark etti. İddiaya göre taksi ücreti olarak 50 euro yerine tam 136 euro tahsil edildi.

Yaklaşık 7 bin 300 TL’ye denk gelen çekim, yayıncının tepkisine neden olurken olay kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Milyonlarca takipçisi bulunan fenomenin yaşadığı mağduriyet, dijital platformlarda en çok konuşulan konular arasına girdi.