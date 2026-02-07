Tarkan'ın İstanbul’da verdiği 10 konserlik maraton sona erdi. 7 yıl aradan sonra İstanbul'da verdiği 10 konserle yaklaşık 70.000 hayranıyla buluştu. Volkswagen Arena’da düzenlenen konserlerde Tarkan, hayranlarıyla buluştu.

Konser serisinin bazı gecelerinde sürpriz isimlerin de sahneye çıkması gündem oldu. Tarkan; Cem Yılmaz, Sibel Can, Ata Demirer ve Ajda Pekkan’ı sahnesinde ağırladı.

Turne maratonunu tamamlayan Tarkan, Almanya’ya döndü. Dönüşte kızı Liya ile kavuştuğu anları kişisel sosyal medya hesabından paylaştı.

