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Kaynak: AA / DHA / İHA

Konya'da festival coşkusu, konser alanında yaşanan bıçaklı kavga nedeniyle yerini korku dolu anlara bıraktı. Beyşehir ilçesinde devam eden 18. Beyşehir Göl Festivali sırasında çıkan kavgada iki genç bıçakla yaralandı.

KONSER SIRASINDA BIÇAKLI KAVGA ÇIKTI

Edinilen bilgilere göre, festival kapsamında düzenlenen konser sırasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan kavgada A.Ş. (16) ile A.T. (17) bıçak darbeleriyle yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayın ardından kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için polis ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı. Kavganın çıkış nedenine ilişkin soruşturma sürüyor.