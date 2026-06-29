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Kaynak: İHA

Olay, merkez Nilüfer ilçesi Fethiye Mahallesi'nde düzenlenen Kültür Yolu Festivali'nin yapılacağı Hastane Alanı'nın hemen yanında bulunan ağaçlık alanda oldu. Ağaçlar, henüz öğrenilemeyen bir sebeple yanmaya başladı. Alevleri gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, konser alanına sıçramadan itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.