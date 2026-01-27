Ekonomide yaşanan kriz birçok sektörden firmaları olumsuz etkiledi. Her yıl çok sayıda firma konkordato ilan ederken Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise konkordato mekanizmasının suistimal edildiğini belirtti. Şimşek yaptığı açıklamada “İstismar eden firmalar olduğuna dair şikayetler geliyor. Adalet Bakanlığımızla konuştuk, ortak bir çalışma grubu üzerinden değerlendiriyoruz” demişti.

Bloomberg’de yer alan haberde iktidarın konkordato sürecini zorlaştırmak için yasal düzenleme hazırlıyor. Yeni taslak ile mahkemelerin verdiği geçici mühlet süreleri kısaltılırken, reddedilen başvuruların somut bir mali değişim olmaksızın tekrarlanması yasaklanacak ve kurtarılması mümkün görülmeyen şirketler için doğrudan iflas süreci işletilecek.

Adalet Bakanlığı’nın Bloomberg’e verdiği bilgiye göre, Türkiye’de 2021 yılında 875 firma konkordato başvurusunda bulunurken, 2022 ve 2023 yıllarında bu rakam kısmen gerileyerek 2023’te 516’ya indi. Ancak son iki yılda başvurularda tekrar ciddi artış yaşandı. 2024 yılında 1.208’e çıkan başvurular, geçen yıl 2.008’e ulaştı.

Söz konusu dönemde kabul edilen konkordato talepleri de sayıyla ters orantılı olarak gerçekleşti. 2021’de 223 başvuru kabul edilirken, izleyen yıllardaki kabul sayısı hep bu rakamın altında kaldı. Kabul sayısı 2024’te 100, 2025’te de 164 oldu.

Muhalefet, ekonomiye ilişkin eleştirilerinde konkordato başvurularında yaşanan artışa da değinirken, hükümet mekanizmanın kötüye kullanılmaya başlandığına vurgu yapıyor.

Yasal düzenlemeyle ilgili hazırlıklar Adalet Bakanlığı tarafından yürütülüyor. Önümüzdeki günlerde Meclis’e sunulması planlanan düzenlemeyle, bir kez reddedilen konkordato başvurusu, şirketin mali kriterlerinde somut değişiklik olmadıkça tekrar yapılamayacak.

GEÇİCİ MÜHLET KISALTILACAK

Hükümetin üzerinde durduğu bir diğer adım ise konkordatolarda geçici mühletin kısaltılması. Bu kapsamda komiser ön raporunun da 3 hafta içerisinde tamamlanması öngörülüyor. Mahkemenin verebileceği toplam geçici mühlet süresi de 5 aydan 4 aya indiriliyor.

Konkordatonun başarıya ulaşamayacağı açıkça anlaşılıyorsa mahkeme, konkordato talebinin reddine karar verecek. Borçlunun, borca batık bir sermaye şirketi veya kooperatif olması halinde resen iflasına da karar verilecek.

Yasal düzenlemeyle ilgili hazırlıklar sürerken, Hazine ve Maliye Bakanlığı da konkordatoyu suistimal edecek şekilde düzenleyen denetim kuruluşlarını izlemeye aldı.

Bakanlık Kamu Gözetim Kurumu (KGK), bugüne kadar konkordatoyu suistimal edecek şekilde rapor düzenleyen 10 denetim kuruluşunun faaliyet iznini iptal etti, 14 denetim kuruluşuna 82,1 milyon lira idari para cezası uyguladı. Kurumun 7 kuruluşla ilgili incelemesi de sürüyor.