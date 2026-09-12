Konkordatoda yeni lider belli oldu: Zirvedeki sektör şaşırttı

Tekstil, başvuru sayısındaki en büyük düşüşün yaşandığı sektör oldu. Alüminyum işlemede başvurular 41’den 9’a, mobilyada 42’den 18’e, plastik sanayinde ise 39’dan 21’e geriledi. Bu düşüşler şirketlerin mali durumunda iyileşme olduğunu düşündürse de başvuru maliyetlerindeki artışın da etkili olduğu değerlendiriliyor. Geçmişte 1,5-2 milyon TL civarında olan konkordato sürecinin toplam maliyeti; mahkeme, bilirkişi, komiser, teminat ve danışmanlık giderleriyle yaklaşık 6 milyon TL’ye ulaştı.