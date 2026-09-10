Konkordatoda yeni dönem: Ayrıntılar belli oldu

İFM'nin sürdürülebilir finans alanında uluslararası cazibe merkezi olması amacıyla yol haritası hazırlanacak.



İstanbul Finans ve Teknoloji Üssü (FintechZone), Start in Türkiye, Tech Visa ve Girişim Sermayesi Yatırım Fonları gibi mekanizmalarla Türkiye'nin bölgesel girişimcilik ve finansal teknoloji merkezi olması desteklenecek.