Yeniçağ Gazetesi
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Konkordatoda yeni dönem: Ayrıntılar belli oldu

2027-2029 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program ile iş dünyasını yakından ilgilendiren yeni düzenlemeler gündeme geldi. Konkordato uygulamasındaki aksaklıkların giderilmesi ve kötüye kullanımın önlenmesi için mevzuat çalışması yapılacak. Şirket kuruluş süreçleri de kolaylaştırılacak.

Kaynak: AA
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Türkiye'de iş ve yatırım ortamını geliştirmek amacıyla 2027-2029 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program'da (OVP) önemli düzenlemelere yer verildi.

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Program kapsamında yatırımcıların karşılaştıkları sorunların etkin biçimde çözülmesi, bürokratik süreçlerde zaman ve maliyetlerin azaltılması hedefleniyor.

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Yatırımcılar ile kamu arasındaki sorunların çözümü için Yatırım Koordinasyon ve Uzlaştırma Kurulu oluşturulacak.

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Kurul aracılığıyla yatırımcılar ve kamu idareleri arasındaki idari ve uygulamaya ilişkin sorunların, yargı veya tahkim süreci öncesinde ele alınmasına yönelik bir mekanizma kurulacak.

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İş ve yatırım süreçlerine ilişkin işlemler ise kurulacak "tek durak ofis" aracılığıyla en aza indirilecek.

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KONKORDATO UYGULAMASINA YENİ DÜZENLEME

OVP'de iş dünyasının yakından takip ettiği konkordato uygulamasına ilişkin de önemli bir başlık yer aldı.

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Ticari hayatta konkordato uygulamasından kaynaklanan aksaklıkların giderilmesi ve bu kurumun kötüye kullanılmasının önlenmesi amacıyla mevzuat çalışması yürütülecek.

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İcra ve iflas mevzuatı da günümüz şartları dikkate alınarak güncellenecek.

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Uyuşmazlıkların tahkim yoluyla çözümü yaygınlaştırılırken alternatif çözüm yöntemlerinin de güçlendirilmesi planlanıyor.

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ŞİRKET KURMAK KOLAYLAŞACAK

Teknoloji tabanlı girişimlerin kurulmasını teşvik etmek amacıyla "Dijital Şirket" uygulaması hayata geçirilecek.

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Bu uygulamayla şirket kuruluş kolaylığı ve başlangıç aşaması muafiyetleri sağlanacak.

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Şirketlerin kuruluşundan tasfiyesine kadar karşılaştıkları idari yükler azaltılacak ve mevzuat sadeleştirilecek. Kamu hizmetleri ise dijital, bütünleşik ve kullanıcı odaklı hale getirilecek.

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Sınai mülkiyet tescil süreçlerinde yapay zekadan yararlanılarak işlemlerin hızlandırılması ve karar kalitesinin artırılması hedefleniyor.

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PİYASA DENETİMİNDE YENİ KURUM KURULACAK

Program döneminde farklı idareler tarafından yürütülen piyasa gözetim ve denetim faaliyetlerinin toplulaştırılması amacıyla Piyasa Gözetim ve Denetim Kurumu kurulacak.

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Yeni yapıyla uygulama birliğinin sağlanması ve mükerrerliklerin önlenmesi amaçlanıyor.

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Elektronik ve perakende ticarette haksız ticari uygulamalara ilişkin düzenlemelere uyum için denetimler yaygınlaştırılacak. Elektronik ticaret alanının daha güvenli hale getirilmesine yönelik mekanizmalar da oluşturulacak.

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Konkordatoda yeni dönem: Ayrıntılar belli oldu - Resim: 17

YATIRIMDA ÖNCELİKLİ ALANLAR BELİRLENDİ

Uluslararası doğrudan yatırımların teknoloji, bilgi transferi, nitelikli istihdam ve ihracata katkısı gözetilerek hedef odaklı yatırım çekme politikaları uygulanacak.

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Türkiye Uluslararası Doğrudan Yatırım Stratejisi kapsamında tanımlanan nitelikli yatırım profillerine uygun hedef yatırımcılar belirlenecek.

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Veri merkezleri, yapay zeka, yarı iletkenler, batarya teknolojileri, mobilite, biyoteknoloji, yenilenebilir enerji ekipmanları ve ileri imalat öncelikli alanlar olarak desteklenmeye devam edilecek.

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Konkordatoda yeni dönem: Ayrıntılar belli oldu - Resim: 20

Yatırımcıların yatırım yeri, izin, altyapı ve finansmana erişim süreçleri kolaylaştırılacak. Yerli tedarikçiler ve AR-GE ekosistemleriyle bağlantıların da artırılması planlanıyor.

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Konkordatoda yeni dönem: Ayrıntılar belli oldu - Resim: 21

İSTANBUL FİNANS MERKEZİ İÇİN YENİ YOL HARİTASI

İstanbul Finans Merkezinin (İFM) uluslararası finansal işlemler, bölgesel fon yönetimi, fintek, katılım finans ve sürdürülebilir finans merkezi olarak konumlandırılması hızlandırılacak.

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Konkordatoda yeni dönem: Ayrıntılar belli oldu - Resim: 22

İFM'nin sürdürülebilir finans alanında uluslararası cazibe merkezi olması amacıyla yol haritası hazırlanacak.


İstanbul Finans ve Teknoloji Üssü (FintechZone), Start in Türkiye, Tech Visa ve Girişim Sermayesi Yatırım Fonları gibi mekanizmalarla Türkiye'nin bölgesel girişimcilik ve finansal teknoloji merkezi olması desteklenecek.

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