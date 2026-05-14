Piyasada bir domino etkisi yaratarak alacaklı şirketleri de batışa sürükleyen konkordato başvurularına karşı devletten sert hamle geldi. Artık sadece "gerçekten" ödeme güçlüğü çeken şirketler sistemden yararlanabilecek; suistimal amaçlı başvurular ise çok daha detaylı bir inceleme duvarına çarpacak.

MALİ TABLOLARA "STANDART" ZORUNLULUĞU

Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelikle, mahkemeye sunulacak finansal tablolar borçlunun statüsüne göre üç kategoriye ayrıldı:

Büyük Şirketler: Türkiye Muhasebe Standartları’nı (TMS) kullanacak.

Orta Boy İşletmeler: Kendilerine özel raporlama standartlarına tabi olacak.

Küçük Ölçekli Borçlular: Vergi Usul Kanunu (VUK) hükümlerine göre rapor hazırlayacak.

Bu adım sayesinde mahkemelerin önüne giden mali verilerin gerçeği yansıtıp yansıtmadığı daha şeffaf bir şekilde denetlenebilecek.

DENETİM KURULUŞLARINA 30 GÜN SINIRI

Konkordato sürecinin en kritik belgesi olan "makul güvence veren denetim raporu" konusunda da denetim hızlandırıldı. Bağımsız denetim kuruluşları, imzaladıkları raporları artık 30 gün içinde ilgili kuruma bildirmek zorunda kalacak. Daha önce 60 gün olan bu süre yarıya indirilerek suistimallere karşı zaman kazanılması hedeflendi.

İŞ DÜNYASINDAN "KONKORDATO FONU" ÖNERİSİ

Düzenlemeyi değerlendiren Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, konkordato ilan eden firmaların tedarikçi zincirini kırmasına dikkat çekti. Baran, "Bir halka koptuğunda nakit dengesi bozuluyor. Bir 'Konkordato Fonu' oluşturulmalı; alacaklılar parasını bu fondan alabilmeli" diyerek alacaklı firmaların korunması gerektiğini vurguladı.

BAKAN GÜRLEK’TEN YASA DIŞI BAHSE DARBE: 24 MİLYAR TL DEŞİFRE EDİLDİ

Düzenlemeye ilişkin gelişmelerin yanı sıra Adalet Bakanı Akın Gürlek, ekonomi ve sosyal hayatı hedef alan suç örgütlerine yönelik operasyonun detaylarını paylaştı. Düzce merkezli 14 ilde gerçekleştirilen operasyonda, 24 milyar liralık işlem hacmine ulaşan yasa dışı bahis şebekesinin nefesinin kesildiğini ve 55 şüphelinin yakalandığını duyurdu.