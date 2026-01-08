Konya 3. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin kararıyla şirket için üç ay boyunca geçici mühlet kararı verilmişti. Bu süreçte şirketin mali yapısı Konkordato Komiseri tarafından denetlenmeye başlanmıştı.

ALACAKLILAR İÇİN 15 GÜN SÜRE VAR

Ekrem Coşkun Döner’in finansal yeniden yapılanma sürecinde önümüzdeki günlerde yaşanacak gelişmeler, şirketin ve alacaklılarının geleceği açısından önemli olacak.

Sözcü'den Murat Beyaz'ın haberine göre; yayımlanan ilanda, Ekrem Coşkun Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.den alacaklı olan tüm gerçek ve tüzel kişilerin, ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde alacaklarını kaydettirmeleri gerekiyor. Bildirimler bizzat, noter onaylı vekaletnameye sahip vekiller aracılığıyla veya iadeli taahhütlü posta yoluyla Konkordato Komiserliği bürosuna yapılabilecek.