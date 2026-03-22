CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, yaptığı açıklamada son yıllarda hızla artan konkordato başvurularına dikkat çekti.

Ekonomik sorunların yalnızca vatandaşları değil, sanayi ve ticaret dünyasını da derinden etkilediğini ifade etti.

İLK İKİ AYDA 1000’İ AŞKIN BAŞVURU

Gürer’in paylaştığı verilere göre, 2026 yılının ilk iki ayında 1012 firma konkordato sürecine girdi. Son 8 yılda ise toplam 23 bin şirketin konkordato ilan ettiği belirtildi. 2024 yılında 3 bin 497 olan başvuru sayısının, 2025’te 6 bin 360’a yükseldiği ifade edildi.

Ömer Fethi Gürer

Başvuruların özellikle büyük şehirlerde yoğunlaştığını aktaran Gürer, İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli ve Bursa’nın öne çıktığını kaydetti.

Sektörel dağılımda ise inşaat, tekstil, gıda ve tarım alanlarının başı çektiği bildirildi.

EKONOMİK ZİNCİRLEME ETKİ YARATIYOR

Konkordato ilan eden firmaların yalnızca kendilerini değil, ticari ilişki içinde oldukları birçok işletmeyi de etkilediğine işaret eden Gürer, bu durumun geniş bir ekonomik zincirleme sorun oluşturduğunu dile getirdi.

Ödemelerin aksamasıyla birlikte iflas ve icra süreçlerinin arttığını, bunun da işsizliğe yol açtığını vurguladı.

SANAYİCİ DE ZOR DURUMDA

Mevcut ekonomik yapının tüm kesimleri zorladığını belirten Gürer, düşük alım gücü ve daralan piyasanın sanayiciyi de sıkıntıya soktuğunu ifade etti. Üretimde daralma yaşandığını ve satışların gerilediğini söyledi.

Gürer, sorunların çözümü için ekonomik politikaların bütüncül bir yaklaşımla ele alınması gerektiğini belirtti.

Sıkı para politikalarının piyasa üzerindeki etkilerine dikkat çeken Gürer, üretim, tüketim ve istihdam dengesinin gözetilmesi gerektiğini ifade etti.