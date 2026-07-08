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Kaynak: AA

Kongo Demokratik Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülkede doğrulanmış Ebola vaka sayısı 1708’e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 580’e çıktı.

Salgın başta Ituri olmak üzere Kuzey Kivu ve Güney Kivu eyaletlerinde yayılımını sürdürürken, yeni sağlık bölgelerinde de vakalar görülmeye başladı.

DSÖ Afrika Bölge Ofisi, salgının aktif odaklarda yoğun bulaş nedeniyle büyümeye devam ettiğini, toplum içinde meydana gelen ölümlerin arttığını ve bulaş zincirlerinin henüz tam olarak ortaya çıkarılamadığını bildirdi.

SALGININ ONAYLANMIŞ TEDAVİSİ YA DA AŞISI YOK

KDC'nin doğusundaki Ituri eyaletinde açıklanan 246 şüpheli vaka ve 65 ölümün ardından 15 Mayıs'ta ülkede salgın ilan edilmişti.

DSÖ, 17 Mayıs'ta Ebola salgını nedeniyle uluslararası halk sağlığı acil durumu ilan etmişti.

Sağlık yetkililerine göre, mevcut salgın, nadir bir Ebola varyantı olan "Bundibugyo" virüsünden kaynaklanıyor ve onaylanmış tedavisi veya aşısı bulunmuyor.