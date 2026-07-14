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Kaynak: AA

Bakanlık açıklamasında, salgındaki ölüm oranının yüzde 36,4 olduğu belirtilirken, hastalığın Haut-Uele, Ituri, Kuzey Kivu, Güney Kivu ve Tshopo olmak üzere beş eyalete yayıldığı bildirildi.

Resmi verilere göre, 753 kişi hastanelerde veya izolasyon merkezlerinde tedavi altında bulunuyor. Salgını atlatanların sayısı ise 318 olarak açıklandı. Yetkililer, aktif vaka takibi, erken teşhis ve hasta yönetimine yönelik çalışmaların aralıksız sürdüğünü, ulusal ve eyalet düzeyindeki koordinasyonun da güçlendirildiğini ifade etti.

ONAYLANMIŞ TEDAVİ VE AŞI HENÜZ YOK

Salgın, KDC'nin doğusundaki Ituri eyaletinde tespit edilen 246 şüpheli vaka ve 65 ölümün ardından 15 Mayıs'ta resmen ilan edilmişti. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ise 17 Mayıs'ta Ebola nedeniyle uluslararası halk sağlığı acil durumu kararı aldı.

Sağlık uzmanları, mevcut salgının nadir görülen Bundibugyo Ebola varyantından kaynaklandığını belirtiyor. Bu varyanta karşı bugüne kadar onaylanmış bir tedavi yöntemi veya etkili bir aşı bulunmuyor.

EBOLA DAHA ÖNCE DE BÜYÜK KAYIPLARA YOL AÇTI

Şiddetli kanamalı ateşe neden olan Ebola virüsü ilk kez 1976 yılında Sudan'ın Nzara ile Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Yambuku kentlerinde eş zamanlı olarak görüldü. Hastalık, KDC'de ilk vakaların ortaya çıktığı bölgeye yakın bulunan Ebola Nehri'nden adını aldı.

Virüs, Aralık 2013'te Batı Afrika'da yeniden geniş çaplı bir salgına yol açtı. Gine, Liberya ve Sierra Leone'de 2014-2017 yılları arasında yaklaşık 30 bin kişiye bulaşan Ebola, 11 binden fazla insanın hayatını kaybetmesine neden oldu.