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Kaynak: AA

Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin (KDC) doğusunda mayıs ayında başlayan Bundibugyo türü Ebola salgını hızla yayılmaya devam ediyor.

KDC Sağlık Bakanlığı verilerine göre doğrulanan vaka sayısı 1274’e ulaşırken, salgında şu ana kadar 360 kişi hayatını kaybetti. Yaklaşık 500 hastanın izolasyon altında tedavisi sürerken, 100’ün üzerinde kişinin iyileştiği bildirildi.

Salgından en fazla etkilenen bölge 1165 vaka ile Ituri Eyaleti olurken, Kuzey Kivu’da 106, Güney Kivu’da ise 3 vaka tespit edildi. Yetkililer, salgının Ituri’nin 23 farklı bölgesine yayıldığını belirtiyor.

Sağlık otoriteleri, mevcut salgının nadir görülen “Bundibugyo” Ebola türünden kaynaklandığını ve bu varyant için onaylanmış bir tedavi veya aşının bulunmadığını vurguluyor. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ise 17 Mayıs’ta salgın nedeniyle uluslararası halk sağlığı acil durumu ilan etmişti.