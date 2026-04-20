Kongo Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, Başbakan Anatole Collinet Makosso’nun, 15 Mart'taki cumhurbaşkanı seçiminin sonuçlanmasının ardından yeni hükümetin kurulmasının önünü açmak için kabinesiyle istifa ettiği bildirildi.

Açıklamada, yeni hükümetin kurulmasına kadar görevden ayrılan bakanların mevcut işlerin yürütülmesini sağlayacakları kaydedildi. Makosso’nun Cumhurbaşkanı Denis Sassou Nguesso’ya “görevini yerine getirirken gördüğü güven için” teşekkür ettiği belirtilen açıklamada, cumhurbaşkanının emrinde olmayı sürdüreceği vurgulandı.

82 yaşındaki Nguesso, 15 Mart'ta yapılan seçimlerde oyların yüzde 94,90'ını alarak yeniden cumhurbaşkanı seçilmişti. Nguesso, 16 Nisan’da yemin ederek görevine başlamıştı.