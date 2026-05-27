2025-2026 sezonu Konferans Ligi şampiyonu bugün belli olacak.
Konferans Ligi'nde şampiyon belli oluyor: Tarihi final öncesi renkli görüntüler
2025-2026 UEFA Konferans Ligi şampiyonu bugün Crystal Palace ile Rayo Vallecano arasında Leipzig'te oynanacak final maçının ardından belli oldu. İki takım da tarihinin en büyük başarısı için mücadele etmeye hazırlanırken taraftarlar final öncesi şehirde renkli görüntüler oluşturdu.Furkan Çelik
Almanya'nın Leipzig kentinde TSİ 22:00'da başlayacak finalde Crystal Palace ile Rayo Vallecano kozlarını paylaşacak.
Hem Crystal Palace hem de Rayo Vallecano tarihindeki ilk büyük Avrupa kupasını kazanmak için sahaya çıkacak.
Rayo Vallecano ayrıca kulüp tarihindeki ilk büyük final heyecanını yaşayacak.
Leipzig'te takımlarını yalnız bırakmayan taraftarlar günün erken saatlerinden itibaren şehrin sokaklarında renkli görüntüler oluşturdu.
Hem Crystal Palace hem de Rayo Vallecano taraftarları heyecanla final maçının saatini bekliyor.
Kafeler, meydanlar ve taraftar buluşma noktaları gün boyu dolup taşarken, final heyecanı adeta şehrin her köşesine yayıldı.