UEFA Konferans Ligi'nde temsilcimiz Samsunspor'un da mücadele ettiği son 16 turu maçları devam ederken ilk çeyrek final eşleşmesi belli oldu.

FIORENTINA VE CRYSTAL PALACE RAKİP ÇEYREK FİNALDE RAKİP OLDU

Erken oynanan maçlarda; İtalya Serie A ekibi Fiorentina evinde 2-1 kazandığı maçın rövanşında Polonya ekibi Rakow Czestochowa'yı deplasmanda aynı skorla mağlup ederek Londra'da golsüz eşitlikle sona eren ilk karşılaşma sonrası rövanşta AEK Larneca'yı 2-1'lik skorla eleyen İngiliz temsilcisi Crystal Palace ile eşleşti.

KONFERANS LİGİ'NDE ZORLU EŞLEŞME

Konferans Ligi'nde diğer eşleşmeler beklenirken futbolseverler Fiorentina-Crystal Palace çeyrek final maçı için şimdiden erken final yorumları yaptı.